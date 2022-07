Weer bom onder nieuwe school in Veenendaal-Oost

update | met video | foto's Drie gewonden en urenlange vertraging door ongeluk met tractor die illegaal op A12 rijdt

De snelweg A12 is vanmiddag kort voor 17.00 uur helemaal afgesloten nadat tussen Ede en Veenendaal een tractor tegen een snelwegbrug was geknald. Bij dat ongeval was mogelijk ook een vrachtwagen betrokken. De tractor zou zijn bak te hoog hebben gehad terwijl hij (illegaal) op de snelweg reed.

23 juni