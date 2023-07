Weer meer fietsendiefstallen in Veenendaal, maar politie hoopt op betere tijden na oppakken daders

Aan Hoger Wal haalt slotact naar voren: ‘Hopelijk afsluiten voor noodweer losbarst’

De tweede dag van het festival Aan Hoger Wal in de Wageningse haven sluit eerder dan oorspronkelijk was geprogrammeerd. Het aangekondigde noodweer is de boosdoener. ,,We hebben de dansvoorstelling vervroegd naar half 4 nu en hopen dat we kunnen afsluiten voor het losbarst", zegt een woordvoerder van het festival.