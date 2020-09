Werkstraf geëist tegen vrouw die motorbegeleider dwarslaesie bezorgde

Veenenda­lers nog maar maximaal twaalf keer per jaar naar het afvalbreng­sta­ti­on

3 september VEENENDAAL - De maatregel was ingevoerd om de filevorming bij het afvalbrengstation in coronatijd te verminderen. Het heeft er echter alle schijn van dat Veenendalers in de toekomst nog maar maximaal twaalf keer per jaar afval mogen brengen naar het plaatselijke afvalbrengstation.