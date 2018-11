Wie krijg de ketting? Kans op een burgervader het grootst in Veenendaal

Van de zestien kandidaten zijn er drie lid van de PvdA. Een nieuwe PvdA-burgemeester zou echter niet logisch zijn in een gemeente waar de lokale PvdA met hangen en wurgen één zetel in de raad bemachtigde bij de laatste verkiezingen. De VVD en het CDA hebben ook drie kandidaten is stelling gebracht.



De SGP en D66 leverden ieder twee sollicitanten, de ChristenUnie slechts één. Gezien de verhoudingen in de raad is er wat te zeggen voor een burgemeester van CU-huize. Die partij is sinds 2006 de grootste partij in de Veenendaalse gemeenteraad. Maar er kan ook nog een konijn uit de hoge hoed komen in de vorm van een kandidaat zonder kleur en eentje van een lokale partij.