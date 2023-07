Wil je zien! Op deze datum is een supermaan te bewonderen boven Veenendaal

Herstelde Rob de Nijs na bijna honderd dagen thuis: ‘We zijn weer compleet’

Rob de Nijs is na drie maanden weer thuis in Bennekom. Zijn vrouw Henriëtte meldt vrijdag dat het gezin ‘weer compleet’ is. ‘Na bijna 100 dagen ziekenhuis/revalidatiecentrum is Rob thuis!’, schrijft ze op Instagram.