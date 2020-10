Winkels in Ede sluiten als gevolg van corona; Veenendaal blijft winkelhart van Midden-Nederland

Het centrum van Ede was de eerste coronagolf goed doorgekomen. ,,Toen had je de normale in- en uitloop van ondernemers’’, zegt Lout van der Hoeven, programmamanager Levendig Centrum van de gemeente Ede. Dit is in de afgelopen weken veranderd. ,,Een aantal filialen van kleine ketens heeft aangegeven te vertrekken.’’