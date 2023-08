World Cleanup Day in Veenendaal: zo help jij mee

Auto botst tegen verkeers­bord en belandt op zijn zij op de A30 bij Ede

Op de afrit A30 bij de Rijksweg in Ede-Noord is een automobilist zaterdagmiddag van de weg geraakt. Het voertuig sloeg over de kop en raakte daarbij een verkeersbord. De auto kwam vervolgens op zijn zijkant tot stilstand in een naastgelegen berm.