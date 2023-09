Yara is ongewenst kinderloos: ‘Denk je nou echt dat man bij je blijft als je onvruchtbaar bent?’

‘Iedere maand uitstel kost ten minste 30.000 euro extra’: Edese politiek wil duidelijk­heid over World Food Experience

Nog altijd is onduidelijk of de World Food Experience (WFE) in Ede er komt of niet. In juni werden de nieuwste plannen voor de thema-attractie over voedsel onthuld. Sindsdien blijft het stil vanuit het gemeentehuis. Daarom klinkt uit de politiek nu de roep een knoop door te hakken.