Zestien kandidaten voor post van burgemeester Veenendaal

Dat laat de gemeente weten in een persbericht. Van die zestien kandidaten heeft de commissaris van de koning in Utrecht een eerste selectie aangeboden aan de vertrouwenscommissie. Die commissie van raadsleden heeft inmiddels met een aantal kandidaten gesproken.

Besloten vergadering

De Veenendaalse raad beslist op 20 november in een besloten vergadering over de burgemeestersvacature. In die vergadering zal de vertrouwenscommissie twee kandidaten aanbevelen aan de gemeenteraad en vertellen over de gesprekken die gevoerd zijn. De raad bespreekt dan de kandidaten en stemt uiteindelijk over de voordracht van één kandidaat. Die naam wordt vervolgens ook naar buiten gebracht.