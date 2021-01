Zijn vrouw wil er niet mee lopen, dus moet Veenendaalse dj Jan Willem Roodbeen een ander plekje vinden voor zijn Gouden RadioRing

Pas twee seizoenen is de dj bezig met de ochtendshow Jan-Willem Start Op op Radio 2 en nu al die felbegeerde prijs winnen. Roodbeen kan het nauwelijks geloven. De hele dag stromen al berichtjes binnen, mails, de telefoon gaat voortdurend in Veenendaal. ,,Het is een gekkenhuis”, vertelt de winnaar even tussen door. ,,Ik krijg heel veel reacties. De telefoon blijft niet stil. Maar dat is niet erg, want het is erg leuk allemaal.”

Roodbeen is er zelf nog een beetje ondersteboven van. Dit had hij nooit verwacht. ,,De nominatie was al een prijs”, zegt hij. ,,Dat hadden we niet durven dromen. En als je dan ook nog eens wint. We waren voor de eerste keer genomineerd. Als je er dan zo dichtbij bent, ga je natuurlijk wel hopen. We zijn er heel erg blij mee.”

Volledig scherm Jan-Willem Roodbeen (rechts) en zijn side-kick Jeroen Kijk in de Vegte zijn blij met de Gouden RadioRing. © Avrotros

Waardering

De Jan-Willen Start Op-ochtendshow op Radio 2 loopt pas twee seizoenen en hij valt nu al in de prijzen. ,,Het geeft een goed gevoel en het is ook een blijk van waardering. Maar er wacht ook een uitdaging. Deze prijs moeten we waarmaken. Maar met onze goede redactie zal dat wel lukken. Ik wil de mensen met een positief gevoel aan de dag laten beginnen. Daarin is alles bespreekbaar. Dat is de uitdaging.”

Vaste luisteraars van Radio 2 kennen de stem van Roodbeen al even, maar hij werd pas bekend van het programma Wie is de Mol?, een paar jaar geleden. Het radiowerk deed Roodbeen, in Bilthoven geboren, in het begin er een beetje bij. In Hilversum zochten ze stemmen voor de televisie. ,,Uit 150 inzendingen werd ik gekozen. Ik deed vooral veel voice-overs voor TV2, wat nu NPO2 is. Ik kreeg daarna zo veel werk in Hilversum dat ik mijn baan heb opgezegd. Dat was in 2003 en in 2006 ben ik bij Radio 2 terechtgekomen. Ik was er vroeg bij en ben nu bijna de veteraan”, vertelde hij eind vorig jaar al eens aan het AD.

Lokale omroep Veenendaal

Quote Ik dacht even dat ik er een radiozen­der mee kon ontvangen, maat dat bleek niet het geval Jan-Willem Roodbeen over de ring Ook in zijn jeugd was Roodbeen al snel een liefhebber van muziek en radio. Op zijn 13de begon hij bij de lokale omroep Veenendaal. ,,Samen met mijn vriendje Wilbert bedacht ik de Veenendaalse Top 10. Een soort Top 2000, maar dan lokaal. We hadden in Veenendaal toen nog vier platenzaken. Die gasten hebben vast gelachen om zo’n broekie van 13, die iedere week een lijstje wilde hebben van de tien best verkochte singles. Daar maakten we de Veenendaalse Top 10 van. Die tien singles leende ik bij een platenzaak en leverde ze na de uitzending weer in. Van een krantenwijkje waren die platen niet te betalen.”



Jan-Willem Start Op nam het op tegen Kinkstart, The Boom Room, Mattie & Marieke en Arbeidsvitaminen. ,,Dit is fantastisch. Ik sta helemaal te shaken”, reageerde Roodbeen donderdagavond direct na het ontvangen van de prijs, die overhandigd werd door Suzan en Freek.

Straaljagerpiloot

Hij dacht daarbij even terug aan zijn schooltijd. ,,Ik moest vanochtend terugdenken aan een mentorgesprek tijdens de middelbare school. Mijn mentor vroeg wat ik later wilde worden, ik zei straaljagerpiloot. Maar wat als dat niet lukte? Ik moest een beroepskeuzetest doen van mijn mentor, maar ik wist precies wat ik wilde. Bij de radio werken. Dit is zo’n fantastische bekroning en met geen woorden te omschrijven.”

Hoe de prijs er eigenlijk uitziet? De Gouden RadioRing lijkt volgens Roodbeen op een satelliet. ,,Ik dacht even dat ik er een radiozender mee kon ontvangen, maat dat bleek niet het geval. Nee, mijn vrouw wil hem ook niet dragen. Een geintje, hè. Ik vind wel een mooi plaatsje.”