Zondagochtend, ‘brommers kiek’n’ bij de Mac in Veenendaal

Maar het is het waard geweest, op deze stralende zondagochtend staan honderden motoren op de parkeerplaats van de Veenendaalse McDonald’s.



,,Het is zien en gezien worden’’, zegt Manga Huisman. ,,Je hebt hier allerlei soorten motoren en motorrijders. Je bent onder gelijkgestemden. Je eet een hamburgertje, drinkt een kop koffie, loopt een rondje. Een beetje brommers kiek’n is het.’’



In het verleden ontaarde dat nog wel eens in een stuntshow met wheelies en bleven de rubberstrepen van de burn-outs als stille getuige op het wegdek achter. Zo nu een dan draait iemand z’n gas open en jaagt de motor in de begrenzer, maar het merendeel gedraagt zich voorbeeldig.



Dat moet ook wel, wil er een kans bestaan om volgend jaar weer een bijeenkomst te houden. Suraj Ramdhiansing: ,,We hebben het draaiboek nu klaar liggen. Als het goed gaat, is het de volgende keer gemakkelijker om het te organiseren.’’