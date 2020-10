Zorgen in Veenendaal over piek aan besmettingen, handhavers delen nog geen boetes uit

De Merino’s op karakter naar eerste overwin­ning

10 oktober KAMPEN - In de eerste klasse D behaalde De Merino’s een knappe overwinning bij KHC. Een doelpunt van Aron de Koning was voldoende voor de eerste driepunter in deze competitie. Een knappe overwinning, want de thuisploeg was met zeven uit drie sterk gestart.