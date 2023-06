Almere-doelman dankzij bidon held in bizarre penaltyserie tegen VVV: ‘Heeft me zeker geholpen’

Fietser overleden na botsing met vrachtwa­gen in Ospel

OSPEL - Bij een ongeluk op de N275 in Ospel is donderdagmiddag een fietser overleden. De 85-jarige man uit Nederweert kwam volgens de politie in botsing met een vrachtwagen. Forensische Opsporing Verkeer van de politie heeft onderzoek gedaan.