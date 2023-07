Échte schapen en échte regen in spektakelmusical: ‘Het moet invoelbaar zijn’

Elke voorstelling van Het was zondag in het Zuiden gutst 200.000 liter water door het openluchttheater De Doolhof in het Limburgse Tegelen. ,,Er zijn allerlei technieken om het op schermen te laten zien, maar ik wil dat het echt is’’, zegt regisseur Servé Hermans.