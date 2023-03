Februari was droog en zacht, vooral zonnig in de kustgebieden

Februari 2023 gaat de boeken in als droog en zonnig. Er viel gemiddeld over het land 22 millimeter regen, waar er normaal in februari 60 millimeter valt. Ook scheen de zon 108 uur, tegen 92 zonuren normaal, meldt Weeronline .

De gemiddelde temperatuur kwam in februari uit op 5,7 graden, waarmee het vrij zacht was. Normaal gesproken is de gemiddelde temperatuur in februari 3,9 graden. In het Limburgse Ell werd het op 17 februari 15,1 graden. Dat was de hoogste temperatuur gemeten in februari.

Op dertien dagen vroor het, tegen twaalf dagen normaal. De laagste temperatuur werd op 27 februari gemeten in Twente, daar daalde het kwik naar -7,1 graden. De laagste maximumtemperatuur werd genoteerd in het Zeeuwse Wilheminadorp, daar was het op 7 februari 3,1 graden. Februari telde geen ijsdagen, waarop het een etmaal onder het vriespunt is.

Stormen zijn deze maand uitgebleven en ook sneeuwde het nagenoeg niet. Alleen op 1 februari kwam het tot wat natte sneeuw, net als wat regionale natte sneeuw in de laatste dagen van de maand. Neerslag viel in de vorm van regen, waarvan het meeste viel in Gelderland. Het droogst was het in het zuiden, aan de westkust en in Zeeland. In de kustgebieden scheen ook de zon het meest: op Terschelling was dat 130 uur en in Vlissingen 124 uur.