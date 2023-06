Fietser overleden na botsing met vrachtwagen in Ospel

Nieuwe school bij azc Grave, maar alleen als contract verlengd wordt tot na 2031

Bij asielzoekerscentrum Grave in Velp komt een nieuw of grondig opgeknapt onderwijsgebouw voor middelbare scholieren. Burgemeester en wethouders stemmen ‘in principe’ in met een wens daarover van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).