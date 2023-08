Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Venlo vandaag

‘Nieuwe brug bij Wanroij verpest landschap, terwijl er ook al trekpontje ligt’

Stem niet in met de aanleg van een nieuw bruggetje over de Lage Raam bij Wanroij. Dat tast het landschap aan en ondermijnt het plattelandsgevoel dat je hier nog krijgt door de mogelijkheid om de watergang over te steken met het trekpontje dat hier óók ligt.