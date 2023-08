Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Venlo vandaag

Twee gewonden door steekpar­tij in Roermond

Twee mensen zijn vrijdagmiddag in Roermond gewond geraakt door vermoedelijk een steekpartij. Die deed zich volgens de politie voor in een pand aan de Veldstraat in de Limburgse bisschopsstad. Een van beide mannen moest met spoed naar het ziekenhuis worden gebracht. De ander zocht zelf hulp in het ziekenhuis.