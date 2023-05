Gewapende overval op hotel in Venlo, verdachte gevlucht

Brandweer Nederweert rukt groots uit voor bijzondere drenkeling in kanaal

De brandweer in Nederweert rukte zaterdagavond uit na een melding van voorbijgangers over een drijvend lichaam in Kanaal Wessem-Nederweert. Bij aankomst was het nog niet duidelijk, maar eenmaal op het droge bleek het niet te gaan om een mens maar om een levensgrote sekspop.