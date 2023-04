Huisdokter uit Meijel voor tuchtcollege om onjuist verstrekken coronabewijzen

Acht verdachten opgepakt in grootscha­lig onderzoek naar bankhelp­desk­frau­de

In een grootschalig onderzoek naar bankhelpdeskfraude heeft de politie in totaal acht verdachten aangehouden. De politie meldde vrijdag dat in het onderzoek ruim 150 aangiften zijn onderzocht, met een totaal schadebedrag van 1,6 miljoen euro.