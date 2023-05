Man vrijgelaten die werd verdacht van dood vriendin in Roermond

Erfgoedor­ga­ni­sa­tie onderzoekt nieuwe toekomst klooster­dorp Steyl

Erfgoedorganisatie BOEi onderzoekt de komende maanden of herbestemming van de vele monumentale gebouwen in kloosterdorp Steyl in Limburg mogelijk is. De Stichting Kloosterdorp Steyl wil van de oude kloostergebouwen een plek maken voor onder andere kwetsbare en hulpbehoevende mensen en voor mensen die rust zoeken. Maar de gebouwen uit de negentiende eeuw en omliggende terreinen zijn eerst toe aan renovatie en aanpassingen.