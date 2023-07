Nieuwe coalitie Friesland ook tegen gedwongen uitkoop boeren

Opnieuw Moord- en gruwelrou­te in Gemert

Na het succes van vorig jaar is ook deze zomer in Gemert de Moord- en gruwelroute weer te fietsen. Van 15 juli tot en met 27 augustus is er zowel een digitale als papieren route beschikbaar. Die laatste is af te halen bij bibliotheek De Lage Beemden aan de St. Annastraat. De digitale route is te downloaden via de website van de bieb