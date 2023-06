Overwegend bewolkt in Venlo vanochtend

Factor 5 bij Zalige Zondagen

GEMERT - Klassiek tot eigentijds met af en toe een knipoog naar herkenbare thema’s of melodieën. Zo omschrijft blaaskwintet Factor 5 het repertoire, dat te horen is tijdens het Zalig Zondagen-concert op 11 juni in de Kapel van Nazareth in Gemert.