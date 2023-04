Perrons ontruimd en geen treinen van en naar Venlo door ammoniakgeur

Reconstruc­tie in onderzoek naar dode vrouw Reuver

Het Openbaar Ministerie voert dinsdag in Reuver (Limburg) een reconstructie uit van een misdrijf in een woning aan de Frans Halsstraat. Volgens het OM zou daar vorig jaar een 35-jarige vrouw om het leven gebracht zijn. Haar echtgenoot werd een tijd later aangehouden, maar hij ontkent haar te hebben gedood.