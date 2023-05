Politie vindt dode in Roermond, omstandigheden verdacht

Restaurant De Kassier in Cuijk te koop, corona en prijsstij­gin­gen doen kok Niels Celissen de das om

Hij begon nog met zoveel goede moed: Niels Celissen startte in 2019 met het restaurant De Kassier in Cuijk. Hij wilde een vermelding in de Michelingids, een Bib Gourmand, en hij zette een kok in de keuken met ervaring in een tweesterrenrestaurant. Maar het heeft niet mogen baten. Sinds 6 mei zijn de deuren van het restaurant aan de Grotestraat dicht.