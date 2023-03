Pool aangehouden omdat hij nog straf van 7,5 jaar moet uitzitten

Lot van betoncen­tra­le bij Beugen nu in handen van rechter

Gaat er weer een betoncentrale draaien in het Maasheggengebied bij Beugen? Niet als het aan de Milieuvereniging Land van Cuijk ligt. De lokale natuurclub verzet zich bij de rechtbank in Den Bosch tegen de bouw van een nieuwe installatie op het perceel aan de Veerstraat in Boxmeer.