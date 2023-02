PVV Limburg ziet grote kans op meeregeren na verkiezingen

De PVV is nu de op een na grootste partij in de Staten, maar streeft, naar eigen zeggen, ernaar de grootste te worden tijdens de verkiezingen. De PVV-statenfractie telt nu zeven zetels, de grootste fractie, CDA, heeft er acht. Aan de verkiezingen van de Limburgse Staten doen achttien partijen mee.

Acht van deze partijen voerden maandag een debat in Roermond, georganiseerd door Zuyd Hogeschool. Over stikstof werd daarbij weinig gesproken, hoewel lijsttrekker Pascale Plusquin van de Partij voor de Dieren CDA, VVD en PVV betichtte van het blokkeren van het stikstofbeleid. Aanleiding was een opmerking van PVV-lijsttrekker René Claessen. Volgens Claessen ‘schieten we onszelf in de voet’ met het stikstofbeleid. ,,Net als het CDA willen wij de wet zoveel mogelijk rekken”, zei hij. ,, Anders staan we stil.” GroenLinks-lijsttrekker Thea Jetten noemde de houding van de PVV ‘antidemocratisch’.