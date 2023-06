Ruim negenhonderd scholieren in Venlo wachten op uitslag eindexamen

Nicole van Kempen (1982-2022) uit Mill had net haar eigen yogastudio toen ze plotseling overleed

Nicole van Kempen had als missie anderen helpen. Ze groeide op in Mill, was een echte verbinder en bracht mensen en goede ideeën altijd succesvol samen. Ze werkte mee aan de gebiedsontwikkeling van Strijp S in Eindhoven, zette ondernemingen op, en werd uiteindelijk yoga teacher. Haar eigen yogastudio in Eindhoven, waar ze zelf keihard aan had gewerkt, was net klaar toen Nicole, 40 jaar oud, plotseling overleed.