Gemert: fietsen­stal­ling op het Ridder­plein hard nodig

Op of vlakbij het Ridderplein in het centrum van Gemert moet een fietsenstalling komen waarin ook plek is voor elektrische fietsen en bakfietsen. Die opdracht heeft de gemeenteraad van Gemert-Bakel gegeven aan het college van B en W. Dat gebeurde op initiatief van de CDA-fractie in de raad.