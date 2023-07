Afscheid Harrie Verkampen bij Boeren­bonds­mu­se­um: ‘Als je gaat terugkij­ken, wordt het vooruitkij­ken minder’

GEMERT - Als bij aankomst in het Boerenbondsmuseum alle vrijwilligers opstaan en klappen, wordt Harrie Verkampen even stil. Een emotioneel moment, geeft hij later aan. De Gemertenaar (75) neemt na 33 jaar afscheid als voorzitter van 'zijn’ museum.