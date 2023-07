Stralend zonnig weer in Venlo vandaag

Brabants netwerk van malafide elektri­ciens opgerold: dik 500 meldingen van torenhoge rekeningen voor prutswerk

De politie heeft een netwerk van nep-elektriciens in Zuidoost-Brabant opgerold. De verdachten zouden verspreid over het land honderden mensen hebben opgelicht door in noodgevallen slecht reparatiewerk te verrichten, maar daar buitensporige bedragen tot wel 15.000 euro voor te eisen.