Toen waren het naalden in de zandbak, nu zakjes in de speeltuin die ons wakker moeten schudden

Tweehon­derd ‘paarden­men­sen’ zien op tegen heropenen vliegbasis de Peel: ‘Als er een gaat, gaat de rest ook’

KRONENBERG - ,,1800 keer landen en 1800 keer opstijgen. Hoe vaak is dat dan per uur, vraag ik me af. Oei...” Een paardenhoudster omringd door tweehonderd verontruste metgezellen wil dat weten van luitenant-kolonel Jos van der Leij van Defensie. En meer. Want zorgen roepen vragen op.