Treinverkeer Roermond-Susteren stilgelegd om gaslek, reizigers moeten rekenen op uur vertraging

Het treinverkeer tussen Roermond en Susteren is dinsdagochtend stilgelegd om een gaslek in Echt. Reizigers moeten volgens de NS rekening houden met een vertraging van meer dan een uur. De spoorwegen zetten bussen in.