Vrijspraak voor twee Roermondse terreurverdachten

Tijdens een lockdown in 2021 trainden ze in een garagebox, omdat sportscholen vanwege corona dicht waren. Tijdens deze bijeenkomsten zouden M. en een andere verdachte de anderen hebben opgejut. De groepsleden, tussen 19 tot 32 jaar oud, bekeken samen IS-filmpjes en instructievideo’s over het maken van wapens en bommen en spraken over aanslagen. Wapens of explosieven zijn alleen niet gevonden. Ook waren er volgens de rechtbank geen concrete plannen of data voor een aanslag. Er zijn op hun telefoons of in hun omgeving ook geen aanwijzingen gevonden dat ze daadwerkelijk de intentie hadden om een aanslag te plegen.