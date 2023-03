Vrouw overreden door eigen auto tijdens krabben van ruiten

Februari was droog en zacht, vooral zonnig in de kustgebie­den

Februari 2023 gaat de boeken in als droog en zonnig. Er viel gemiddeld over het land 22 millimeter regen, waar er normaal in februari 60 millimeter valt. Ook scheen de zon 108 uur, tegen 92 zonuren normaal, meldt Weeronline.