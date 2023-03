Zes provincies bedenken pilots voor verduurzaming boeren die blijven

Op dit moment zijn er in de veehouderij onvoldoende betaalbare en haalbare maatregelen die gegarandeerd bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van methaan, fijnstof en geur, en versnellen van verduurzaming, aldus de provincies. Daarom zijn de proefprojecten samen met de sectoren bedacht. Een belangrijke proef is bijvoorbeeld het werken met sensoren, die op elk bedrijf ter plekke meten wat het effect is van emissiebesparende maatregelen. Er is ook het nodige mogelijk met de verwerking van mest, energieopwekking en voerbeleid, naast andere verdienmodellen.