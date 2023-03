Zo’n 21.000 gratis maaltijden tijdens ramadan in Roermond

Dat zegt voorzitter van Tigers Roermond, Chaib Ramdani, naar aanleiding van een bericht in De Limburger . Volgens hem is het initiatief in de Limburgse plaats bijzonder vergeleken met andere initiatieven in het land. ,,Bij ons krijg je echt dertig dagen lang een maaltijd.”

Voorgaande jaren zetten de voetbalvereniging en de moskee zich in samenwerking met ondernemers en andere organisaties in de stad ook al in voor minderbedeelde moslims tijdens de ramadan. Of er dit jaar vanwege de inflatie en hoge energieprijzen meer mensen een gratis maaltijd aanvragen, kan de voorzitter nog niet zeggen. Ook tijdens de vastenmaand kunnen geïnteresseerden zich nog aanmelden. Ramdani zegt dat er wel een beperkte keukencapaciteit is, dus dat heel veel meer maaltijden bereiden dan 21.000 waarschijnlijk niet gaat lukken.