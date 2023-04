Zoveel oranje auto's zijn er in de gemeente Venlo

Limburgers onvoldoen­de voorbereid op overstro­min­gen

Verreweg de meeste Limburgers zijn onvoldoende voorbereid op overstromingen, zelfs niet wanneer zij in het verleden zelf slachtoffer waren van hoogwater. Mogelijk komt dat omdat mensen niet goed weten hoe ze zich op overstromingen moeten voorbereiden. Minder dan de helft van de Limburgers schat de kans groot in dat ze zelf te maken kunnen krijgen met wateroverlast. Dat blijkt uit een woensdag gepubliceerd inwonersonderzoek door bureau Enneüs in opdracht van het Programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL).