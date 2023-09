Ondanks de hitte wordt er flink gelopen in Deurne: ‘Het is werm, maar ook prima laup-weer’

In de vroege ochtend steeg het kwik al richting de dertig graden, maar dat mocht de pret niet drukken voor lopers van het Brabants kampioenschap in Deurne. Met hier en daar een aanpassing kon het feest gewoon doorgaan. ,,Nondeju, wat is het heet.”