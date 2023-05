Aantal winkels in Venray vorig jaar toegenomen

Politie slaat agressieve automobi­list in de boeien na aanrijding

Een automobilist is vrijdagmiddag op de Veeweg in Oeffelt door de politie in de boeien geslagen. De man reageerde agressief naar de politie nadat hij een aanrijding had veroorzaakt. Hij reed een voorligger van achteren aan. Hij zou volgens getuigen vrij dicht achter de auto hebben gereden.