Geluksniveau inwoners Venray hoger dan gemiddeld in Limburg

Bedank­feest­je Oekraïners voor frietbak­kers Franky en Coen overscha­duwd door onrust in Helmondse opvang

HELMOND - Burgemeester Elly Blanksma is dinsdagmiddag op bezoek gegaan bij de Oekraïense vluchtelingen in de grote opvang in Helmond. Niet om het te hebben over de grote onrust die er is. Nee, voor een feestje met frietbakkers Franky en Coen.