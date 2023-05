In Venray een blauwe lucht met enkele wolkenvelden vanochtend

Agenten speuren met hond naar inbreker in Helmond, man te voet gevlucht

HELMOND - De politie zoekt naar een inbreker die vrijdagochtend een woning in Helmond binnen was gedrongen. Toen het alarmnummer werd gebeld, was de man nog in het huis aan de Fresiastraat. Agenten hebben het woonblok omsingeld, maar er is nog niemand gevonden.