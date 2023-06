Lichte bewolking in Venray vandaag

Ongeloof bij hoofdschud­den­de Nieky Holzken na verlies in Bangkok: ‘Ben hier niet blij mee’

De wereldtitel is weer iets verder uit zicht geraakt voor Nieky Holzken (39), die zaterdag in de vroege ochtend verloor van Arian Sadikovic. Dat is letterlijk en figuurlijk een tik voor de ervaren kickbokser, die júíst met grootse ambities naar Bangkok was gereisd. Hij wil én kan het ook niet geloven.