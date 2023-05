Lichte bewolking waar tijdelijk lichte regen uit kan vallen in Venray

Beschouwing Helmond heeft ‘t moeilijk met plannen voor voetganger en fietsvrien­de­lijk hart

HELMOND - Wie de plaatjes ziet, zal denken dat het centrum van Helmond één groot park wordt. Mensen die in het groen en aan het water zitten, terrasjes op de weg, fietser en bootjes in het kanaal. Nergens een auto te zien. Daarmee is de toon gezet bij de zogenoemde Mobiliteitsvisie.