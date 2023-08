indebuurt.nl Debra runt een creatieve dagbeste­ding in Helmond: 'Iedereen is welkom'

Debra Meulendijk (48) opende in februari 2023 Ongewoon Gewoon in Helmond, een creatieve dagbesteding waar iedereen welkom is. Van mensen met een verstandelijke of psychische beperking tot Helmonders met afstand tot de arbeidsmarkt of personen die op een andere manier behoefte hebben aan een dagbesteding.