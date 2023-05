Vanochtend half bewolkt in Venray

Clown Marco Mariani houdt van zijn gekke, harde en vrije leven

Of ze bij het circus hard kunnen werken, eigenlijk is het geen vraag. ,,We zijn zondagavond rond acht uur hier aangekomen. Drie uur later stond de tent er”, zegt Marco Mariani, clown van The Magical World of Circus, het circusgezelschap van directeur Sandor Donnert dat in Overloon is neergestreken voor twee optredens.