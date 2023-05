Vanochtend kans op helder weer in Venray

Leerlingen en senioren ervaren in Venlo hoe het is om overvallen te worden door overstro­min­gen

Leerlingen van groep 8 en senioren hebben dinsdagmiddag in Venlo ervaren wat het betekent om overvallen te worden door plotseling extreem hoog water, zoals bij de overstromingen twee jaar geleden. Dat gebeurde in een belevingscentrum van de Veiligheidsregio Limburg-Noord in Venlo. In deze Risk Factory wordt het risicobewustzijn bij mensen middels ‘leren door beleven’ verhoogd.