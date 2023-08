Inwoners Deurnese wijk op de bres voor hun parkje, dat dreigt te verdwijnen voor woningen

DEURNE - Vijftig inwoners van de Sint-Jozefparochie in Deurne maken in een petitie duidelijk dat zij niet willen dat een park in hun wijk plaatsmaakt voor woningen. Tot hun schrik heeft een corporatie de grond al gekocht.