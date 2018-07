25ste Vierdaagse eindigt voor Henk abrupt door hermetisch afgesloten auto

update Eerste Vier­daagsedeel­ne­mer binnen, per speedboot, nog 41.000 te gaan

10:30 NIJMEGEN - De eerste Vierdaagsedeelnemer is binnen. Al ver voor 9.00 uur rolde Ronald van Dort, de 36-jarige Afghanistanveteraan die de hele week al met zijn rolstoel over het Vierdaagseparcours raasde, over de Via Gladiola.