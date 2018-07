Bezoekers Vierdaagsefeesten geven samen bijna 64 miljoen euro uit

Tijdens de feesten heeft stichting Vierdaagsefeesten een publieksonderzoek laten uitvoeren. Daaruit blijkt dat 70 procent van de bezoekers uit Gelderland komt, en 12 procent uit Brabant. De gemiddelde leeftijd van de bezoekers is 29 jaar. Van de bezoekers is 39 procent tussen de 20 en 29 jaar, de leeftijdsgroepen 30-39, 40-49 en 50-59 worden ieder met ongeveer 13 procent vertegenwoordigd.



55 procent van de bezoekers komt meer dan 4 keer naar de stad tijdens Vierdaagsefeesten. 17 procent komt voor de eerste keer.



Opvallend: 37 procent van de bezoekers komt per fiets (vorig jaar was dat 32 procent). Er staan meer e-bikes in de fietsenrekken. 25 procent komt met de trein (was 22 procent). De auto is nu echt ondervertegenwoordigd met slechts 16 procent (was vorig jaar 18 procent). De rest komt te voet, met de scooter of wordt gebracht.